В четырёх пакетах умещается 15 кг крупы.Сколь нужно пакетов чтобы разместить 75 кг крупы --------------------------------------------- Сколько в 1 а см2?

Математика

В четырёх пакетах умещается 15 кг крупы.Сколь нужно пакетов чтобы разместить 75 кг крупы --------------------------------------------- Сколько в 1 а см2?

Автор: Гость