В четырёх пакетах умещается 15 кг крупы.Сколь нужно пакетов чтобы разместить 75 кг крупы --------------------------------------------- Сколько в 1 а см2?
Математика
В четырёх пакетах умещается 15 кг крупы.Сколь нужно пакетов чтобы разместить 75 кг крупы --------------------------------------------- Сколько в 1 а см2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15/4=3,75 (кг) в одном пакете 2) 75/3,75=20 (пак) Ответ: 20 пакетов 1 а = 1000000 cм2
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