разберите по составу слова:сильней,судей,гостей,ручей,молока,армией,соседней,грачей,побыстрей
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разберите по составу слова:сильней,судей,гостей,ручей,молока,армией,соседней,грачей,побыстрей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корни - сил, суд, гост, руч, молок, арм, сосед, грач, быстр. окончания - ей, ей, ей, ей, а, ей, ей, ей, ей. приставки - по. суфиксы - н, и.
Гость:
Сильней-силь-корень,ей-окончание,н-суффикс. судей-суд-корень,ей- окончание. гостей-гост-корень,ей- окончани. ручей-руч-корнь,ей -окончание. молока-молок-корень,а-окончание. аримией-арм-корень,и-суффикс,ей-окончание. соседней-сосед-корень,н-суффикс,ей окончание. грачей-грач-корень,ей-окончание. побыстрей-быст-корень,по-приставка,ей-окончание. Если не трудно,отметь как лучший ответ =)
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