Магазин продав до перерви 37 ящиків яблука після перерви 23 таких самих ящики яблук.Після перерви продали на 168 кг яблук менше,ніж до перерви.Скільки кілограмів яблук продали окремо до перерви і після перерви?

Математика
Магазин продав до перерви 37 ящиків яблука після перерви 23 таких самих ящики яблук.Після перерви продали на 168 кг яблук менше,ніж до перерви.Скільки кілограмів яблук продали окремо до перерви і після перерви?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37-23=14(ящ) - на 14ящиків яблук більше продали до перерви,у них 168кг яблук 168:14=12(кг) - яблук в 1 ящику 12*37=444(кг) - продали до перерви 12*23=276(кг) - продали після перерви
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