Определите количество вещества в 500 кг известняка – карбоната кальция, содержащего 20% примесей.
Химия
Определите количество вещества в 500 кг известняка – карбоната кальция, содержащего 20% примесей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(CaCO3)=500кг*0,2=100кг M(CaCO3)=100 г/моль n(CaCO3)=100г/100г/моль=1моль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
В выданных вам трёх пробирках содержится хлориды натрия, магния, алюминия. Одним реактивом определите, в какой пробирке находится каждое из выданны...
Математика
Магазин продав до перерви 37 ящиків яблука після перерви 23 таких самих ящики яблук.Після перерви продали на 168 кг яблук менше,ніж до перерви.Скіл...
Геометрия
Стороны треугольника равны 7 см , 25 см и x см . Найти : допустимые значения x , и определить значения х при которых треугольник прямоугольный .