Определите количество вещества в 500 кг известняка – карбоната кальция, содержащего 20% примесей.

Химия
Определите количество вещества в 500 кг известняка – карбоната кальция, содержащего 20% примесей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(CaCO3)=500кг*0,2=100кг M(CaCO3)=100 г/моль n(CaCO3)=100г/100г/моль=1моль
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