Сочинение на тему На какой цветок я похожа.

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Сочинение на тему На какой цветок я похожа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется, я похожа на красивую розу. Я такая же красивая. Розы дарят своим дорогим людям.И тем более розы бывают разными. Красными, белыми.... Лепестки у них очень нежные. Но так же у роз есть шипы. Так же и я. Когда мне страшно, или нет настроения я пускаю шипы. Это очень дорогие цветы. Несмотря на это они самые нежные....))))
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