В выданных вам трёх пробирках содержится хлориды натрия, магния, алюминия. Одним реактивом определите, в какой пробирке находится каждое из выданных вам веществ.

Химия

В выданных вам трёх пробирках содержится хлориды натрия, магния, алюминия. Одним реактивом определите, в какой пробирке находится каждое из выданных вам веществ.

Автор: Гость