В выданных вам трёх пробирках содержится хлориды натрия, магния, алюминия. Одним реактивом определите, в какой пробирке находится каждое из выданных вам веществ.

Химия
В выданных вам трёх пробирках содержится хлориды натрия, магния, алюминия. Одним реактивом определите, в какой пробирке находится каждое из выданных вам веществ.
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Гость:
AgNO3 - в каждом выпадет бедый творожестый осадок
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