2 туриста-один на велосипеде,другой пешком,-движутся по одному маршруту,но в противоположных направлениях. Скорость велосипедиста12 км/ч,а пешего туриста-4 км/ч. На сколько километров они удалятся друг от друга за 1 час? За 3 ч...

Математика

2 туриста-один на велосипеде,другой пешком,-движутся по одному маршруту,но в противоположных направлениях. Скорость велосипедиста12 км/ч,а пешего туриста-4 км/ч. На сколько километров они удалятся друг от друга за 1 час? За 3 часа?

Автор: Гость