2 туриста-один на велосипеде,другой пешком,-движутся по одному маршруту,но в противоположных направлениях. Скорость велосипедиста12 км/ч,а пешего туриста-4 км/ч. На сколько километров они удалятся друг от друга за 1 час? За 3 ч...
Математика
2 туриста-один на велосипеде,другой пешком,-движутся по одному маршруту,но в противоположных направлениях. Скорость велосипедиста12 км/ч,а пешего туриста-4 км/ч. На сколько километров они удалятся друг от друга за 1 час? За 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. туристы движутся в противоположном направлении, то они удаляются друг от друга с общей скоростью (12+4) км/ч ,т.е. за час на 16 км за 3ч 16*3=48(км)
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