стоимость 4 бутылок кваса составляет 60% стоимости 5 бутылок лимонада. Сколько стоит 1 бутылка кваса, если 1 бутылка лимонада стоит 72 р.? Из 120 км дороги 102 км покрыты асфальтом. Сколько процентов дороги асфальтировано? Когд...

Математика
стоимость 4 бутылок кваса составляет 60% стоимости 5 бутылок лимонада. Сколько стоит 1 бутылка кваса, если 1 бутылка лимонада стоит 72 р.? Из 120 км дороги 102 км покрыты асфальтом. Сколько процентов дороги асфальтировано? Когда турист проехал 75% намеченого пути. Ему осталось пройти ещё 85 км. Сколько км ему нужно пройти?   Из 129 км дороги 102 км покрыты асфальтом. Сколько процентов дороги асфальтировано?   Когда турист проехал 75% всего пути ему осталось 85 км. Сколько всего км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  х (руб) стоимость 4 бутылок кваса   4*х=(72*5):100*60 4х=360:100*60 4х=3,6*60 4х=216 х=54   Ответ: 1 бутылка кваса стоит 54 руб.   2)Составим пропорцию: 120-100% 102-х   120х=102*100 120х=10200 х=85   Ответ: 85% дороги заасфальтировано   3) 100-75=25% пути осталось проехать туристу 25%=85 км 85:25*100=340 (км)   Ответ: весь пусть составляет 340 км    
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