стоимость 4 бутылок кваса составляет 60% стоимости 5 бутылок лимонада. Сколько стоит 1 бутылка кваса, если 1 бутылка лимонада стоит 72 р.? Из 120 км дороги 102 км покрыты асфальтом. Сколько процентов дороги асфальтировано? Когд...

Математика

стоимость 4 бутылок кваса составляет 60% стоимости 5 бутылок лимонада. Сколько стоит 1 бутылка кваса, если 1 бутылка лимонада стоит 72 р.? Из 120 км дороги 102 км покрыты асфальтом. Сколько процентов дороги асфальтировано? Когда турист проехал 75% намеченого пути. Ему осталось пройти ещё 85 км. Сколько км ему нужно пройти? Из 129 км дороги 102 км покрыты асфальтом. Сколько процентов дороги асфальтировано? Когда турист проехал 75% всего пути ему осталось 85 км. Сколько всего км?

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