что такое крики?(связанно с географией)
Українська література
что такое крики?(связанно с географией)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крики - (англ. сreek ) русла рек, пересыхающих в сухое время года (временные водотоки), в Австралии.
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