15*(е+2)/7=6*(2 е+7)/7

Математика
15*(е+2)/7=6*(2 е+7)/7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15(е+2)=6*(2е+7)  15е+30=12е+42  3е=12  е=4
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