15*(е+2)/7=6*(2 е+7)/7
Математика
15*(е+2)/7=6*(2 е+7)/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15(е+2)=6*(2е+7) 15е+30=12е+42 3е=12 е=4
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