от черной кошки родились черепаховый и несколько черных котят. определите: а) фенотип и генотип отца; б) пол черепахового и черных котят.
Биология
от черной кошки родились черепаховый и несколько черных котят. определите: а) фенотип и генотип отца; б) пол черепахового и черных котят.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как коты некогда не бывают черепаховые из-за Х-сч наследования: а)Фенотип отца - рыжий Генотип отца - XbY б)черепаховой будет кошка (XB Xb), а чёрными будут коты (XB Y)
Гость:
Так как коты некогда не бывают черепаховые из-за Х-сч наследования: Признак окраски шерсти у кошек сцеплен с полом. Черный цвет доминирует, черепаховые кошки гетерозиготны. P: кошка X- X- x кот X+Y F: X+ X- ; X- Y первые - это черепаховые кошки вторые - черные коты. а)Фенотип отца - рыжий Генотип отца - XbY б)черепаховой будет кошка (XB Xb), а чёрными будут коты (XB Y)
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