от черной кошки родились черепаховый и несколько черных котят. определите: а) фенотип и генотип отца; б) пол черепахового и черных котят.

Биология
от черной кошки родились черепаховый и несколько черных котят. определите: а) фенотип и генотип отца; б) пол черепахового и черных котят.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как коты некогда не бывают черепаховые из-за Х-сч наследования:  а)Фенотип отца - рыжий  Генотип отца - XbY  б)черепаховой будет кошка (XB Xb), а чёрными будут коты (XB Y)
Гость:
Так как коты некогда не бывают черепаховые из-за Х-сч наследования: Признак окраски шерсти у кошек сцеплен с полом. Черный цвет доминирует, черепаховые кошки гетерозиготны.  P: кошка X- X- x кот X+Y  F: X+ X- ; X- Y  первые - это черепаховые кошки  вторые - черные коты. а)Фенотип отца - рыжий  Генотип отца - XbY  б)черепаховой будет кошка (XB Xb), а чёрными будут коты (XB Y)
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