Ребят помогите плиззззз) *Почему император Константин l, вошел в историю под прозвищем "Великий"?

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Константин I вошел в истори. под прозвищем "Великий" , так как - он основал новую, христианскую столицу Римской империи — Константинополь, благодаря ему христианство стало господствующей религией империи. Ранние церковные историки объявили Константина образцовым христианским правителем и нарекли эпитетом "Великий". Особое отношение к личности Константина I, правившего долго и успешно, сказалось на его имени: в последующем одиннадцать римских и византийских императоров носили это имя.