что такое крики?
Українська література
что такое крики?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хм... Вы не опечатались ли? Если нет, то..., когда кричит человек - это крик. Когда несколько раз кричит или несколько людей кричат - раздаются крики...
Гость:
В географии это периодически пересыхающие реки, не имеющие русла.
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