Во сколько раз увеличится объём прямоугольного параллелепипеда , если его ширину увеличить в 2,5 раза, длину уменьшить в 2 раза, а высоту увеличить в 4 раза?
Математика
Во сколько раз увеличится объём прямоугольного параллелепипеда , если его ширину увеличить в 2,5 раза, длину уменьшить в 2 раза, а высоту увеличить в 4 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём ПП вычисляется по формуле V=abc Его ширина станет 2,5b длина а:2 а высота 4с Вычислим объём нового Пр. Па-да V=2,5a * a:2 *4с V= 4abc Мы видим, что он увеличился в 4 раза
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