Во сколько раз увеличится объём прямоугольного параллелепипеда , если его ширину увеличить в 2,5 раза, длину уменьшить в 2 раза, а высоту увеличить в 4 раза?

Математика

Во сколько раз увеличится объём прямоугольного параллелепипеда , если его ширину увеличить в 2,5 раза, длину уменьшить в 2 раза, а высоту увеличить в 4 раза?

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