Во сколько раз увеличится объём прямоугольного параллелепипеда , если его ширину увеличить в 2,5 раза, длину уменьшить в 2 раза, а высоту увеличить в 4 раза?

Математика
Во сколько раз увеличится объём прямоугольного параллелепипеда , если его ширину увеличить в 2,5 раза, длину уменьшить в 2 раза, а высоту увеличить в 4 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём ПП вычисляется по формуле      V=abc   Его ширина станет                               2,5b          длина                                            а:2       а высота                                           4с    Вычислим объём нового Пр. Па-да       V=2,5a * a:2 *4с                                                              V= 4abc  Мы видим, что он увеличился в 4 раза  
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