Найдите углы треугольника abc, если внешний угол при вершине C равен 100°, а угол A равен 60°
Геометрия
Найдите углы треугольника abc, если внешний угол при вершине C равен 100°, а угол A равен 60°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю это так: сумма углов треугольников равно 180 градусов, следует что 100+60=160 180-160=20 значит угол В=20
Гость:
Внутренний при С = 180-100 = 80 Ибо вместе с внешним они дают развернутый. Угола В = 180 - угол А и угол С = 180-80-60 = 40 Ура!))
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