обе полые цветки у: а) ива и вишня б) рож и пшеница в) огурцы и слива г) огурцы и кукуруза
Биология
обе полые цветки у: а) ива и вишня б) рож и пшеница в) огурцы и слива г) огурцы и кукуруза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мой ответ это рож и пшеница это точный ответ
Гость:
Обоеполые цветки: Рож и пшеница, так как у злаков (рожь и пшеница относятся к семейству злаковые) цветки мелкие, образуют сложное соцветие : метелка, колос, султан, кисть и др. В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ОНИ ОБОЕПОЛЫЕ. Следовательно ответ Б-РОЖЬ И ПШЕНИЦА
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