виктор купил мотоцикл за 15000 рублей.позже он решил продать его на 18%дешевле чем купил .за сколько рублей виктор продал мотоцикл
Математика
виктор купил мотоцикл за 15000 рублей.позже он решил продать его на 18%дешевле чем купил .за сколько рублей виктор продал мотоцикл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15 000 х 18 % : 100 % =2700 рублей 18% скидка 2) 15 000 - 2700 = 12 300 рублей стоимость мотоцикла при продаже.
Гость:
15000-(15000*0.18)=12300 - за сколько он продал
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