виктор купил мотоцикл за 15000 рублей.позже он решил продать его на 18%дешевле чем купил .за сколько рублей виктор продал мотоцикл

Математика

виктор купил мотоцикл за 15000 рублей.позже он решил продать его на 18%дешевле чем купил .за сколько рублей виктор продал мотоцикл

Автор: Гость