сколько чисел расположено между числами -корень квадратный из 80 и - корень квадратный из 8
Алгебра
сколько чисел расположено между числами -корень квадратный из 80 и - корень квадратный из 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень из 80-8,9..приблизительно,округлив 9. корень из 8- 2,8....приблизительно округлив 3. между 3 и 9 находятся числа 4.5,6,7.8. то есть 5 целых чисел
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