Типография израсходовала за два дня 60% всей полученной бумаги,причём во второй день было израсходовано бумаги в 1 1/5(одна целая одна пятая) раза больше,чем в первый день.Сколько бумаги израсходовала типография в первый день,е...
Математика
Типография израсходовала за два дня 60% всей полученной бумаги,причём во второй день было израсходовано бумаги в 1 1/5(одна целая одна пятая) раза больше,чем в первый день.Сколько бумаги израсходовала типография в первый день,если было получено 6 3/5( шесть целых три пятых) т бумаги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 3/5 =6,6 1 1/5 = 1,2 6,6т - 100% ?т - 60% 6,6*0,6=3,96(т) - израсходовали за 2дня х т - в І день 1,2х - во ІІ день х+1,2х=3,96 2,2х=3,96 х=1,8(т) - бумаги израсходовали в І день 1,8*1,2=2,16(т) - бумаги израсходовали во ІІ день
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