Типография израсходовала за два дня 60% всей полученной бумаги,причём во второй день было израсходовано бумаги в 1 1/5(одна целая одна пятая) раза больше,чем в первый день.Сколько бумаги израсходовала типография в первый день,е...

Математика

Типография израсходовала за два дня 60% всей полученной бумаги,причём во второй день было израсходовано бумаги в 1 1/5(одна целая одна пятая) раза больше,чем в первый день.Сколько бумаги израсходовала типография в первый день,если было получено 6 3/5( шесть целых три пятых) т бумаги?

Автор: Гость