что такое крики? особеностями природы новой Зеландии являются:

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особенности природы , я незнаю это тебе надо было? 1. Погода на севере страны соответствует югу России, на юге королевства – умеренному климату. 2. За день погода может поменяться несколько раз. Температура может резко упасть или увеличиться на 10 градусов. 3. Несмотря на то, что многие считают Новую Зеландию тропической страной, на юге страны – на Южном острове, бывает зима со снегом. 4. Для тех, кто любит походы и шашлычок на природе, неприятной новостью станет то, что практически по всей стране запрещено разводить костры. 5. В лесах и на незнакомой территории не стоит соваться в незнакомые кусты. Именно кусты скрывают резкие обрывы, геологические дыры. 6. Если вы гуляете, то не стоит сходить с протоптанной тропы и пытаться сократить местность. 7. Во время и после дождей в стране постоянно случают оползни, так что стоит держаться подальше от склонов. 8. Если море спокойное, это еще ничего не значит, так как волна может прийти внезапно. И если вы барахтались на дне возле берега, всего за несколько секунд вы окажетесь далеко от берега в открытом море. 9. Новая Зеландия богата гейзерами, температура пара часто может сильно обжечь кожу. 10. В Новой Зеландии повсеместно развешаны плакаты с изображением ядовитой растительности, так что не стоит есть красивые ягоды или листья, пахнущие луком или укропом. Как минимум отравление обеспечено.