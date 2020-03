Перефразируйте следующие словосочетания и предложения, употребляя притяжательный падеж. Переведите полученные фразы. The room of my friend. The wife of my brother. The poems of Pushkin. The car of my parents. The children of my...

Гость: Гость:

The room of my friend.-My friend's room.(комната моего друга .) The wife of my brother. - My brother's wife.(жена моего брата ). The poems of Pushkin. -Pushkin's poems.(стихи Пушкина) . The car of my parents. -My parents' car .(машина моих родителей) . The children of my brother are at home. -My brother's children are at home .(дети моего брата дома ). The name of this girl is Jane.- This girl's name is Jane.(имя этой девушки Джейн ).