Укажите правильное объяснение слитного правописания "не" в слове "непрерывные". а) в предложении имеется противопоставление б)прилагательное с не приобретает противоположное значение и его можно заменить синонимом без не в)...

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Укажите правильное объяснение слитного правописания "не" в слове "непрерывные". а) в предложении имеется противопоставление б)прилагательное с не приобретает противоположное значение и его можно заменить синонимом без не в)прилагательное без не не употребляется. Если бы не непрерывные удары, которые наносились Кутузовым не только по флангам....

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