Укажите правильное объяснение слитного правописания "не" в слове "непрерывные". а) в предложении имеется противопоставление б)прилагательное с не приобретает противоположное значение и его можно заменить синонимом без не в)...
Русский язык
Укажите правильное объяснение слитного правописания "не" в слове "непрерывные". а) в предложении имеется противопоставление б)прилагательное с не приобретает противоположное значение и его можно заменить синонимом без не в)прилагательное без не не употребляется. Если бы не непрерывные удары, которые наносились Кутузовым не только по флангам....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорее всего тут будет "в",хотя "б" тоже подходит,но я думаю,что "в",ведь слова "прерывные" нету..
Гость:
Вариант "б",прилагательное с не может быть заменено синонимом без не – или близким по значению выражением.непрерывно-постоянно,безостановочно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перефразируйте следующие словосочетания и предложения, употребляя притяжательный падеж. Переведите полученные фразы. The room of my friend. The wif...
Русский язык
Математика
Длина отрезка МК составляет 68% длины отрезка МР. Найдите длину отрезка МР, если КР меньше чем МК на 5,4 м. Сравните 2 третьих числа 14 и число 9,3...