докожите что в равнобедренном треугольнике биссиктрисы углов при основании равны

Геометрия
докожите что в равнобедренном треугольнике биссиктрисы углов при основании равны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренном треугольнике биссектрисы, проведённые к боковым сторонам, равны. Доказательство: Пусть ABC - равнобедренный треугольник (AC = BC), AK и BL - его биссектрисы. Треугольники AKB и ALB равны по второму признаку равенства треугольников. У них сторона AB общая, углы LAB и KBA равны как углы при основании равнобедренного треугольника, а углы LBA и KAB равны как половины углов при основании равнобедренного треугольника. Так как треугольники равны, их стороны AK и LB - биссектрисы треугольника ABC - равны. Теорема доказана.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
N2 O3-визначити валентність
Ответить
Українська література
преобладающие отрасли промышленности Европейской части России
Ответить
Математика
Типография израсходовала за два дня 60% всей полученной бумаги,причём во второй день было израсходовано бумаги в 1 1/5(одна целая одна пятая) раза ...
Ответить
Українська література
что такое крики? особеностями природы новой Зеландии являются:
Ответить
Русский язык
Укажите правильное объяснение слитного правописания "не" в слове "непрерывные".     а) в предложении имеется противопоставление  б)прилагательное с...
Ответить