сумма числа 39 и частного чисел 54 и 18
Математика
сумма числа 39 и частного чисел 54 и 18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39+(54/18)=42 39+3=42
Гость:
39 + ( 54 : 18 ) = 42 54 : 18 = 3 это частное чисел 54 и 18 39+3 = 42 сумма числа 39 и частоного чисел 54 и 18
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