Первый раз сломать спичку пополам совсем не сложно . Почему же разделить полученную половинку на две части значительно труднее ?

Физика
Первый раз сломать спичку пополам совсем не сложно . Почему же разделить полученную половинку на две части значительно труднее ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как уменьшается плечо рычага
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