Первый раз сломать спичку пополам совсем не сложно . Почему же разделить полученную половинку на две части значительно труднее ?

Физика

Первый раз сломать спичку пополам совсем не сложно . Почему же разделить полученную половинку на две части значительно труднее ?

Автор: Гость