на одной чаше весов арбуз и гиря в 2кг,а на другой-дыня и две гири по 1 кг.Весы в равновесии.Что тяжелее арбуз или дыня и на сколько кг?

Математика

на одной чаше весов арбуз и гиря в 2кг,а на другой-дыня и две гири по 1 кг.Весы в равновесии.Что тяжелее арбуз или дыня и на сколько кг?

Автор: Гость