на одной чаше весов арбуз и гиря в 2кг,а на другой-дыня и две гири по 1 кг.Весы в равновесии.Что тяжелее арбуз или дыня и на сколько кг?
Математика
на одной чаше весов арбуз и гиря в 2кг,а на другой-дыня и две гири по 1 кг.Весы в равновесии.Что тяжелее арбуз или дыня и на сколько кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одной чаше лежит арбуз и гиря на 2 кг, на другой -дыня и две гири по 1 кг(а две гири по 1 кг - это 2 кг) Получается, что вес арбуза равен весу дыни.
Гость:
вес арбуза равен весу дыни
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