Как называют жену того,кто ловит рыбу?

Вообще того, кто ловит рыбу называют РЫБАКОМ, следовательно жену того,кто ловит рыбу называют-РЫБАЧКА.

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Если тот кто ловит рыбу называют- рыбаком . Значит жену рыбока называют- рыбачка