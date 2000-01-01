Как называют жену того,кто ловит рыбу?
Русский язык
Как называют жену того,кто ловит рыбу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще того, кто ловит рыбу называют РЫБАКОМ, следовательно жену того,кто ловит рыбу называют-РЫБАЧКА.
Гость:
Если тот кто ловит рыбу называют- рыбаком . Значит жену рыбока называют- рыбачка
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