Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 13% годовых. Вкладчик положил на счёт 2000 рублей. Какая сумма будет на этом счёте через год, если никаких операций со счётом проводиться не будет?                           

Алгебра
Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 13% годовых. Вкладчик положил на счёт 2000 рублей. Какая сумма будет на этом счёте через год, если никаких операций со счётом проводиться не будет?                           
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 % - 0,13  2000 * 0,13 = 260 руб. - доход 2000 + 260 = 2260 руб. - сумма через год  Ответ: 2260 руб. Или можно сложить %: 100%+13%=113% 113% - 1, 13 2000 * 1,13 = 2260 руб
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