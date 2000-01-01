Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 13% годовых. Вкладчик положил на счёт 2000 рублей. Какая сумма будет на этом счёте через год, если никаких операций со счётом проводиться не будет?

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Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 13% годовых. Вкладчик положил на счёт 2000 рублей. Какая сумма будет на этом счёте через год, если никаких операций со счётом проводиться не будет?

Автор: Гость