указать род число и падеж в словосочетаниях: старый ослик, на верхней полке, темной ночью, для первого класса
Русский язык
указать род число и падеж в словосочетаниях: старый ослик, на верхней полке, темной ночью, для первого класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
старый ослик - род мужс. , ед.ч на верхней полке - род женс. , ед.ч тёмной ночью- род женс.,ед.ч
Гость:
Старый ослик- м.р.,ед.ч, И.п., На верхней полке- ж.р.,ед.ч., П.п., Темной ночью-ж.р.,ед.ч., Д.п., Для первого класса- м.р.,ед.ч., Р.п..
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