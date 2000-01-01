докожите что медиана прямоугольного треугольника проведённая к гипотенузе равна половине гипотенузы
Геометрия
докожите что медиана прямоугольного треугольника проведённая к гипотенузе равна половине гипотенузы
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