докожите что медиана прямоугольного треугольника проведённая к гипотенузе равна половине гипотенузы

Геометрия
докожите что медиана прямоугольного треугольника проведённая к гипотенузе равна половине гипотенузы
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