За 2 книги заплатили 170 руб.Первая книга на 18 руб дешевле второй.Сколько стоит первая книга?

Математика
За 2 книги заплатили 170 руб.Первая книга на 18 руб дешевле второй.Сколько стоит первая книга?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-18+х=170 2х=188 х=94 рублей 2 книга 94-18=76 1 книга Ответ:76 
Гость:
170/2=85 85+18=103  вторая книга 170-103=67 стоит первая кн. Ответ:67 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Переведите 0,2 мм в квадрате в метра в квадрате 
Ответить
Обществознание
Даты по истории гражданских войн Риме: 1.Земельный закон Тиберия Гракха:__________ 2.Восстание Спартака:______________________ 3.Захват Цезарем вла...
Ответить
Геометрия
докожите что медиана прямоугольного треугольника проведённая к гипотенузе равна половине гипотенузы
Ответить
Русский язык
Замените выражение закатав рукава в предложении стилистически нейтральным синонимом
Ответить
Русский язык
Как называют жену того,кто ловит рыбу?
Ответить