За 2 книги заплатили 170 руб.Первая книга на 18 руб дешевле второй.Сколько стоит первая книга?
Математика
За 2 книги заплатили 170 руб.Первая книга на 18 руб дешевле второй.Сколько стоит первая книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-18+х=170 2х=188 х=94 рублей 2 книга 94-18=76 1 книга Ответ:76
Гость:
170/2=85 85+18=103 вторая книга 170-103=67 стоит первая кн. Ответ:67
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