поезд отправился из санкт петербурга в 23ч15мин и прибыл в москву в 6ч25мин следующего дня.по пути он сделал две остановки по 5мин каждая с какой средней скоростью двигался этот поезд,если он прошел 651км?
Математика
поезд отправился из санкт петербурга в 23ч15мин и прибыл в москву в 6ч25мин следующего дня.по пути он сделал две остановки по 5мин каждая с какой средней скоростью двигался этот поезд,если он прошел 651км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23ч15мин + 45 мин= 0.00 час 6ч25мин+45мин=7час 10 мин 7час10мин-10 мин=7ч 651:7=93 км/ч ответ: скорость поезда 93 км/ч
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