поезд отправился из санкт петербурга в 23ч15мин и прибыл в москву в 6ч25мин следующего дня.по пути он сделал две остановки по 5мин каждая с какой средней скоростью двигался этот поезд,если он прошел 651км?

Математика

поезд отправился из санкт петербурга в 23ч15мин и прибыл в москву в 6ч25мин следующего дня.по пути он сделал две остановки по 5мин каждая с какой средней скоростью двигался этот поезд,если он прошел 651км?

Автор: Гость