при взаимодействии нитрата серебра массой 34г и хлорида натрия такой же массы образовался осадок. Определите массу осадка, оставшегося после реакции. NaCl + AgNo ^ 3 = AgCl понижение + NaNo ^ 3. Ответ: 27,7 г)

Химия

при взаимодействии нитрата серебра массой 34г и хлорида натрия такой же массы образовался осадок. Определите массу осадка, оставшегося после реакции. NaCl + AgNo ^ 3 = AgCl понижение + NaNo ^ 3. Ответ: 27,7 г)

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