при взаимодействии нитрата серебра массой 34г и хлорида натрия такой же массы образовался осадок. Определите массу осадка, оставшегося после реакции. NaCl + AgNo ^ 3 = AgCl понижение + NaNo ^ 3. Ответ: 27,7 г)
Химия
при взаимодействии нитрата серебра массой 34г и хлорида натрия такой же массы образовался осадок. Определите массу осадка, оставшегося после реакции. NaCl + AgNo ^ 3 = AgCl понижение + NaNo ^ 3. Ответ: 27,7 г)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaCl+AgNO3=AgCl(осадок)+NaNO3 Mr(AgNO3)=170 M(AgNO3)=170 г/моль n(AgNO3)=34 г/170 г/моль=0,2 моль n(AgNO3)=n(AgCl)=0,2 моль Mr(AgCl)=143.5 M(AgCl)=143.5 г/моль m(AgCl)=143.5 г/моль * 0,2 моль=28,7 г
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