указать род число и падеж в словосочетаниях : старый ослик, на верхней полке, тёмной ночью, для первого класса
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указать род число и падеж в словосочетаниях : старый ослик, на верхней полке, тёмной ночью, для первого класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старый ослик-Ослик-м.род,ед.ч,Им.п На врехней полке-Полке-ж.род,ед.ч,П.п Тёмной ночью-Ночью-ж.род,ед.ч,Т.п Для первого класса-Класса-М.род,ед.ч,Р.п
Гость:
старый ослик-м.р.,ед.ч.,И.п. на верхней полке-ж.р.,ед.ч.,П.п. тёмной ночью-ж.р.,ед.ч.,Т.п. для первого класса-м.р.,ед.ч.,Р.п.
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