указать род число и падеж в словосочетаниях : старый ослик, на верхней полке, тёмной ночью, для первого класса

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указать род число и падеж в словосочетаниях : старый ослик, на верхней полке, тёмной ночью, для первого класса

Автор: Гость