масса детёныша моржа в 9 раз меньше массы взрослого моржа какова масса взрослого моржа если вместе с детёнышем их масса ровна 0,9 тон?

Математика

масса детёныша моржа в 9 раз меньше массы взрослого моржа какова масса взрослого моржа если вместе с детёнышем их масса ровна 0,9 тон?

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