масса детёныша моржа в 9 раз меньше массы взрослого моржа какова масса взрослого моржа если вместе с детёнышем их масса ровна 0,9 тон?
Математика
масса детёныша моржа в 9 раз меньше массы взрослого моржа какова масса взрослого моржа если вместе с детёнышем их масса ровна 0,9 тон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим массу детёныша моржа за х, тогда масса взрослого моржа 9х.Переведем тонны в килограммы: 0,9т=900 кг х+9х=900 10х=900 х=90 Значит детёныш моржа весит 90 кг, тогда взрослый морж весит 90*9=810 кг
Гость:
х масса детёныша 9х масса взрослого моржа х+9х=0,9 10х=0,9 х=0,09 тонн весит детёныш моржа 0.09 * 9 = 0,81 тонна масса взрослого моржа
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