найдите длинну дуги окружности радиуса 3 см,если её градусная мера равна 150
Геометрия
найдите длинну дуги окружности радиуса 3 см,если её градусная мера равна 150
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
l=(2пR/360)*Y. R=3, Y=150. Значит l=(2*п*3/360) * 150=2,5cм
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