помогите небольшое сочинение о сестрах - полянках.

Гость: Гость:

Вот полянка,вот еще одна.Как похожи одна на другую.они и есть сестры.У них один батюшка-лес,а земля-матушка.Сестры полянки одевают весной красивые платья из васильков и хвастаются друг перед другом,кто из них красивее.каждое утро две сестрички радуют нас своей красотой.Берегите природу,чтобы она радовала и Ваших детей тоже.