защита Отечества,охрана здоровья и медицинская помощь,участие в управлении делами государства,получение образования,уплата установленных законом налогов и сборов,охрана природы,свободный выбор профессии что из перечисленного ...

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защита Отечества,охрана здоровья и медицинская помощь,участие в управлении делами государства,получение образования,уплата установленных законом налогов и сборов,охрана природы,свободный выбор профессии что из перечисленного относится к обязанностям,а что- к правам гражданам РФ?

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