защита Отечества,охрана здоровья и медицинская помощь,участие в управлении делами государства,получение образования,уплата установленных законом налогов и сборов,охрана природы,свободный выбор профессии   что из перечисленного ...

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защита Отечества,охрана здоровья и медицинская помощь,участие в управлении делами государства,получение образования,уплата установленных законом налогов и сборов,охрана природы,свободный выбор профессии   что из перечисленного относится к обязанностям,а что- к правам гражданам РФ?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обязанности - защита Отечества, уплата установленных законом налогов и сборов, охрана природы,  права - охрана здоровья и медицинская помощь, участие в управлении делами государства, получение образования, свободный выбор профессии
Гость:
обязанности 1)защита Отечества, уплата установленных законом налогов и сборов, охрана природы,  права - 1)охрана здоровья и медицинская помощь, участие в управлении делами государства, получение образования, свободный выбор профессии
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