У любителя головоломок спросили сколько ему лет.Он ответил так:Возьмите трижды мои годы через 3 года да отнимите трижды мои годы три года назад_у вас как раз получатся мои годы.Сколбко же летт любителю головоломок? 1.решить под...

Математика
У любителя головоломок спросили сколько ему лет.Он ответил так:Возьмите трижды мои годы через 3 года да отнимите трижды мои годы три года назад_у вас как раз получатся мои годы.Сколбко же летт любителю головоломок? 1.решить подбором 2.решить арифметически 3.решить алгебраически
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.решить алгебраически х - число лет 3(х+3)-3(х-3)=х 3х+9-3х+9=х х=18 2.решить арифметически через 3 года трижды на 9 лет больше чем сейчас тригода назад на 9 лет меньше чем сейчас сейчас 9+9=18 1.решить подбором а подбором уже скучно: все и так подобрано
Гость:
    Пусть ему                                            Х лет. Тогда его годы через 3 года будут    Х+3 А трижды                                           3*(Х+3)   Трижды его годы три года назад соответственно   3*(Х-3)   Теперь если мы от первых ТРИЖДЫ отнимем вторые ТРИЖДЫ получим как раз его годы, т.е.                                           Х   Составляем ур-е:                   3*(Х+3) - 3*(Х-3)=Х   откроем скобки в левой   части,                                                                               учитывая знаки                                               3Х+9-3Х+9=Х                                                           18=Х Ему 18 лет.
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