Автомобиль проехал с одинаковой скоростью в первый день 960 км, а во второй — 720 км. В первый день он был в пути на 3 ч больше, чем во второй день. Какое расстояние он проедет за 7 ч, двигаясь с той же скоростью?
Математика
Автомобиль проехал с одинаковой скоростью в первый день 960 км, а во второй — 720 км. В первый день он был в пути на 3 ч больше, чем во второй день. Какое расстояние он проедет за 7 ч, двигаясь с той же скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 960 - 720 =240 км разница в расстоянии 2) 240 : 3 =80 км/ч скорость автомобиля 3) 80 х 7 = 560 км проедет за 7 часов
Гость:
1)960-720=240 км-на столько больше автомобилист был в пути за 3 ч 2)240:3=80 км-проезжает за 1 час 3)80*7=560 км проедет за 7 часов
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