русский 5 класс разумовкая упражнение 788
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русский 5 класс разумовкая упражнение 788
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечерняя заря переливалась особенно (какими?) яркими красками.Сначала она была бледная, потом стала (какой?) изумрудно-зелёной, и по этому (какому?) зелёнму фону, как расходящиеся столбы, (какое?) поднялись из-за горизонта два( каких?) светло-жёлтых луча. Через несколько миут лучи пропали. (какой?) Зелёный свет зарисделался (каким?) оранжевым, а потом (каким?) красным. Самое помледнее явление заключалось в том, что (акой?) богрово-красный стал (каким?) тёмным, словно от дыма. -подлежащие, пропали- сказуемое( 2 чертами)
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