Первое число составляет 12% от 1200 и 24% от второго числа. Найдите среднее арифметическое этих двух чисел
Математика
Первое число составляет 12% от 1200 и 24% от второго числа. Найдите среднее арифметическое этих двух чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём первое число: 1200*12/100=144 Найдём второе число: 144*100/24=600 Найдём среднее арифметическое: (144+600)/2=372
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