Первое число составляет 12% от 1200 и 24% от второго числа. Найдите среднее арифметическое этих двух чисел

Математика

Первое число составляет 12% от 1200 и 24% от второго числа. Найдите среднее арифметическое этих двух чисел

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