Решите задачу двумя способами. Одна бригада рабочих изготавливает за день 120 деталей,а другая-130 деталей.Сколько деталей изготовят обе бригады за 3 дня,если будут работать с такой же производительностью? 

Математика
Решите задачу двумя способами. Одна бригада рабочих изготавливает за день 120 деталей,а другая-130 деталей.Сколько деталей изготовят обе бригады за 3 дня,если будут работать с такой же производительностью? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (120+130)*3=750 деталей изготовят за три дня 2) 120*3+130*3=750 деталей изготовят за три дня Ответ. 750 деталей.
Гость:
1) 120 +130 = 250 деталей за 1 день сделают две бригады 2) 250 х 3 = 750 деталей за 3 дня сделают обе бригады.
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