Решите задачу двумя способами. Одна бригада рабочих изготавливает за день 120 деталей,а другая-130 деталей.Сколько деталей изготовят обе бригады за 3 дня,если будут работать с такой же производительностью?

Математика

Решите задачу двумя способами. Одна бригада рабочих изготавливает за день 120 деталей,а другая-130 деталей.Сколько деталей изготовят обе бригады за 3 дня,если будут работать с такой же производительностью?

Автор: Гость