Из 20 кг свежего картофеля получается 6 кг сушеного.Сколько свежего картофеля надо переработать , чтобы получить сушеного картофеля 60 кг? 3ц? 3т?
Математика
Из 20 кг свежего картофеля получается 6 кг сушеного.Сколько свежего картофеля надо переработать , чтобы получить сушеного картофеля 60 кг? 3ц? 3т?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/6*20=200кг свежего картофеля надо переработать , чтобы получить сушеного картофеля 60 кг 3ц=300кг 300/6*20=1000кг=1т свежего картофеля надо переработать , чтобы получить сушеного картофеля 3ц 3т=3000кг 3000/6*20=10000кг=10т свежего картофеля надо переработать , чтобы получить сушеного картофеля 3т
Гость:
свежего 20кг - сушеного 6кг Х кг - 60кг Х=20*60:6=200кг Х кг- 3ц=300кг Х=20*300:6=1000кг=10ц Х кг - ----------3т=3000кг Х=20*3000:6=10000кг=10т
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