что такое считалка  

Гость: Гость:

ну у нас в детстве много считалок было. это такой стишок маленький по которому выясняешь кто вода в какой либо игре. ну дапусти вы играете в прятки и вам надо узнать кто вода , и вы применяете считалку.Вышел месяц из тумана, Вынул ножик из кармана, Буду резать, буду бить, Всё равно тебе водить.