что такое считалка
Литература
что такое считалка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну у нас в детстве много считалок было. это такой стишок маленький по которому выясняешь кто вода в какой либо игре. ну дапусти вы играете в прятки и вам надо узнать кто вода , и вы применяете считалку.Вышел месяц из тумана, Вынул ножик из кармана, Буду резать, буду бить, Всё равно тебе водить.
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