ЗНАЧЕНИЕ " СТЕБЛИ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ , ОСТАЮЩИЕСЯ ПОСЛЕ ОБМОЛА " ИМЕЕТ СЛОВО А) СЕНО Б)ПШЕНИЦА В)СОЛОМА Г) СОРНЯК
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ЗНАЧЕНИЕ " СТЕБЛИ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ , ОСТАЮЩИЕСЯ ПОСЛЕ ОБМОЛА " ИМЕЕТ СЛОВО А) СЕНО Б)ПШЕНИЦА В)СОЛОМА Г) СОРНЯК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солома- это сухие стебли злаковых и бобовых зерновых культур, остающиеся после обмолота, а также льна, конопли, кенафа и др. растений, освобожденные от листьев, соцветий, семян.Следовательно это СОЛОМА-В.
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