№1.Составьте выражение по условию задачи:"Наташе r лет,а Лена на 5 лет младше Наташи.Сколько лет Лене?" №2.а)Запишите формулу площади прямоугольника(стороны прямоугольника обозначать а и b) б)вычислите площадь прямоугольника,ес...

Математика

№1.Составьте выражение по условию задачи:"Наташе r лет,а Лена на 5 лет младше Наташи.Сколько лет Лене?" №2.а)Запишите формулу площади прямоугольника(стороны прямоугольника обозначать а и b) б)вычислите площадь прямоугольника,если a=15см,b=100cм в)Найдите сторону прямоугольника,если его площадь равна 240см в квадрате,а одна сторона из сторон равна 12м

Автор: Гость