№1.Составьте выражение по условию задачи:"Наташе r лет,а Лена на 5 лет младше Наташи.Сколько лет Лене?" №2.а)Запишите формулу площади прямоугольника(стороны прямоугольника обозначать а и b) б)вычислите площадь прямоугольника,ес...
Математика
№1.Составьте выражение по условию задачи:"Наташе r лет,а Лена на 5 лет младше Наташи.Сколько лет Лене?" №2.а)Запишите формулу площади прямоугольника(стороны прямоугольника обозначать а и b) б)вычислите площадь прямоугольника,если a=15см,b=100cм в)Найдите сторону прямоугольника,если его площадь равна 240см в квадрате,а одна сторона из сторон равна 12м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2 а)S(прямоугольника)= а*в б)дано: а=15см в=100 найти: S Решение: S(прямоугольника)= а*в значит S(прямоугольника)=15*100=1500(см2) в)[latex]\sqrt{240}[/latex]=а*в [latex]\sqrt{ 16 * 15}[/latex]=12 * в [latex]4\sqrt{15}[/latex]=12 * в в=[latex](4\sqrt{15})[/latex]/12 в= [latex]\sqrt{15}[/latex]/3 ответ:в= [latex]\sqrt{15}[/latex]/3 №1 пусть возвраст Наташи будет r лет значит Лене r-5 лет ответ:Лене r-5 лет
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