ОТМЕТИТЕ СЛОВО , В КОТОРОМ ВСЕ СОГЛАСНЫЕ МЯГКИЕ А) ТИШЬ Б)ЛИХАЧЧ в)ЩАВЕЛЬ Г)ПРИНЯЛАСЬ
Русский язык
ОТМЕТИТЕ СЛОВО , В КОТОРОМ ВСЕ СОГЛАСНЫЕ МЯГКИЕ А) ТИШЬ Б)ЛИХАЧЧ в)ЩАВЕЛЬ Г)ПРИНЯЛАСЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это щавель! Точно! Это в!
Гость:
Это щавель, так как буква "Щ"- всегда мягкая, несмотря на твердую букву "А", букву "В" смягчает буква "Е," а букву "Л" смягчает мягкий знак. То есть это ЩАВЕЛЬ.
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