запишите отличия крестьянской войны от крестьянского восстания

Обществознание
запишите отличия крестьянской войны от крестьянского восстания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восстание - это открытая и вооруженная акция, сопротивление группы людей с попыткой свергнуть власть. А война - это конфликт между политическими образованиями (племенами, государствами, группами), происходят военные действия, сражения.  
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