Ты хочешь доставит радость учительнице и оставить память о себе? Напиши ей к окончанию учебного года письмо. ТЫ писал(а) своё первое письмо в конце первого класса. Но теперь ты стал(а) умнее, больше знаешь, понимаешь, умеешь. П...

Русский язык

Ты хочешь доставит радость учительнице и оставить память о себе? Напиши ей к окончанию учебного года письмо. ТЫ писал(а) своё первое письмо в конце первого класса. Но теперь ты стал(а) умнее, больше знаешь, понимаешь, умеешь. Подумай , о чём тебе хотелось бы сказать своей учительнице перед расставанием, какие чувства выразить. Помни: для неё очень важно, что ты напишешь, как это сделаешь. Постарайся! Памятка тебе поможет.

Автор: Гость