Ты хочешь доставит радость учительнице и оставить память о себе? Напиши ей к окончанию учебного года письмо. ТЫ писал(а) своё первое письмо в конце первого класса. Но теперь ты стал(а) умнее, больше знаешь, понимаешь, умеешь. П...
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Ты хочешь доставит радость учительнице и оставить память о себе? Напиши ей к окончанию учебного года письмо. ТЫ писал(а) своё первое письмо в конце первого класса. Но теперь ты стал(а) умнее, больше знаешь, понимаешь, умеешь. Подумай , о чём тебе хотелось бы сказать своей учительнице перед расставанием, какие чувства выразить. Помни: для неё очень важно, что ты напишешь, как это сделаешь. Постарайся! Памятка тебе поможет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уВАЖАЕМАЯ еКАТЕРИНА вИТАЛЬЕВНА За 4 года,которые Вы нас обучали ,мы очень привыкли к Вам.Школа стала нашим 2 домом,а Вы нашей второй мамой.За эти года обучения Вы научили нас быть умнее,дружнее и сплоченее.Мы теперь умеем считать,писать,читать,мыслить логически.Очень жалко ,что нам приходится переходить в 5 класс.Но мы всегда будем помнить о Вас-ведь Вы наш первый учитель
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